ترامب: السفير الأميركي في النرويج سيرشَح ليكون وزيرا جديدا للبحرية

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أنّني لم أكن مسرورًا بالطريقة الّتي عالجت بها ​البحرية الأميركية​ محاكَمة الضابط بالبحرية إدوارد غالاغر. لقد عومل بطريقة سيّئة للغاية، ولكن رغم ذلك، تمّت تبرئته تمامًا من جميع التهم، من ثمّ استعاد رتبته وسيتقاعد الآن مع الحصول على جميع الامتيازات الّتي يستحقّها"، لافتًا إلى أنّه "كانت هناك تجاوزات كبيرة من الإدارة السابقة، ولم تعالج إجراءات التقاعد بما يرضيني".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "لذلك، تمّ إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر من قِبل وزير الدفاع ​مارك إسبر​. أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه"، معلنًا أنّه "سيتمّ ترشيح سفيرنا في ​النرويج​ الأدميرال كين بريثويت ليكون وزيرًا جديدًا للبحرية. هو رجل صاحب إنجازات عظيمة ولديه الكثير من النجاح، وأنا أعلم أنّه سيقوم بعمل رائع".

وكانت وزارة الدفاع الأميركي قد ذكرت أنّ وزير الدفاع طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر، بعدما فَقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية متّهم بجرائم حرب.