جونسون: سنحافظ على حجم القوات المسلحة البريطانية وسنزيد تمويلها

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، "عدم صحّة كلّ ما يتمّ ذكره حول خطط قادة ​وزارة الدفاع البريطانية​ لتقليص أعداد الجنود وإقراض حاملة طائرات جديدة للولايات المتحدة الأميركية".

وأعلن في تصريح صحافي، على هامش إعلانه البرنامج الانتخابي لـ"حزب المحافظين" البريطاني، "أنّنا لن نقلّص قواتنا المسلّحة بأيّ شكل من الأشكال. سنحافظ على حجم قواتنا المسلحة"، موضحًا أنّ "في الواقع، سنزيد تمويلنا بنسبة 0.5 في المئة فوق معدّل التضخم سنويًّا في هذا البرلمان، لأنّنا نؤمن بقواتنا المسلحة".

ولفت جونسون إلى أنّ "القوات المسلحة البريطانية ربّما تكون الخدمة الأكثر إثارة للإعجاب لدى هذا البلد في بعض أنحاء العالم، وهم يفعلون الكثير من الأعمال الطيّبة".