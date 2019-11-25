زعيم كوريا الشمالية تفقد وحدة عسكرية على الحدود مع الجنوب وأمر بتعزيز قدراتها القتالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقّد حالة التأهب في وحدة عسكريّة في الجبهة الأماميّة في جزيرة تشانغ ريندو، المتاخمة للحدود المشتركة مع كوريا الجنوبية، وأَمَر بتعزيز قدراتها القتاليّة".
ولفت إلى أنّ "الزعيم الكوري زار أيضًا "فصيلة 5492 النسائية" في الجيش الشعبي الكوري المتمركزة على شاطئ البحر البعيد على الجبهة الجنوبية الغربية، وهي وحدة زارها والده الراحل منذ فترة طويلة".
يُشار إلى أنّ زيارة جونغ أون الميدانيّة إلى الجيش، هي الثالثة من نوعها خلال الشهر الحالي، بعد زيارته لتفقّد تدريبات الإنزال المظلّي ومسابقة التحليق القتالي مؤخّرًا.
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