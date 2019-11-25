وزير الخارجية الصينية: هونغ كونغ جزء من الصين مهما يحدث في الانتخابات

أعلن وزير الخارجية ​الصين​ية ​وانغ يي​، أنّ "​هونغ كونغ​ هي جزء من الصين "مهما يحدث"، مع اتجاه المؤيّدين للديمقراطية إلى تحقيق فوز كاسح في الانتخابات المحلية.

ودعا في تصريح صحافي، بعد لقائه رئيس وزراء اليابان ​شينزو آبي​ في ​طوكيو​، إلى "انتظار النتيجة النهائية"، لافتًا إلى أنّ "مع ذلك، من الواضح أنّه مهما يحدث، فإنّ هونغ كونغ هي منطقة إداريّة خاصة بالصين"، مركّزًا على أنّ "أي محاولة لإحداث فوضى في هونغ كونغ أو حتّى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها، لن تنجح".

وتشير النتائج الجزئيّة، مع استمرار فرز الأصوات، إلى أنّ المرشّحين الّذين يؤيّدون قدرًا أكبر من الديمقراطية، في طريقهم للسيطرة على أغلبيّة المجالس المحليّة لـ18 مقاطعة اعتادت المؤسسة الرسمية أن تُهيمن عليها في العادة.