النشرة: الهدوء التام يسود منطقة حاصبيا وتعتبر كافة الطرقات الرئيسية والفرعية سالكة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان "الهدوء التام يسود منطقة حاصبيا وقضائها وتعتبر كافة الطرقات الرئيسية والفرعية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين كما أن جميع ​المدارس​ والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة فتحت أبوابها أمام ​الطلاب​، وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المصارف​ وذلك في ظل انتشار كثيف للقوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على ​الأمن​ والهدوء ومساعدة المواطنين".

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