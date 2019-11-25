عبدالله لحسان الحجار ووسام حنا ورفاقهم: باسم من امثل أعلن تضامني معكم

قال عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لأنني احترم استقلاليتكم، لن أكون بينكم، حسان الحجار، وسام حنا، ورفاقهم.. ولكنني باسم من امثل، أعلن تضامني معكم، ضد كل محاولات قمع الحريات والتعبير عن الرأي، وسنكمل معكم نقاشنا الموضوعي والعلمي حول ​سد بسري​، كما طلب منا رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​".

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