اعادة فتح السير على اوتوستراد الناعمة وسرجبال الشوف وتعلبايا سعدنايل وضهر البيدر

افادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.
واشارت الى اعادة فتح السير على طريق سر جبال الشوف، كما تمت اعادة فتح السير على طريق عام صوفر العبادية مستديرة عاليه ومفرق شويت لا يزال مقطوع.
ولفتت الى اعادة فتح السير على طريق تعلبايا سعدنايل، وعلى طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا.
وذكرت غرفة التحكم اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين.
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