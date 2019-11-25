اعادة فتح السير على اوتوستراد الناعمة وسرجبال الشوف وتعلبايا سعدنايل وضهر البيدر

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن اعادة فتح السير على اوتوستراد ​الناعمة​ بالاتجاهين.

واشارت الى اعادة فتح السير على طريق سر جبال الشوف، كما تمت اعادة فتح السير على طريق عام صوفر العبادية مستديرة ​عاليه​ ومفرق شويت لا يزال مقطوع.

ولفتت الى اعادة فتح السير على ​طريق تعلبايا​ ​سعدنايل​، وعلى طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا.

وذكرت غرفة التحكم اوتوستراد صور صيدا ​بيروت​ سالك بالاتجاهين.