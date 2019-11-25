ذكر مراسل "النشرة" أنّ "​الجامعات​ وبعض ​المدارس الرسمية​ في صور أقفلت أبوابها، فيما أبقت ​المدارس الخاصة​ على وضعها الطبيعي واستقبلت تلاميذها كالمعتاد"، لافتًا إلى أنّ "الإدارات الرسمية والخاصة واصلت فتح أبوابها أمام المواطنين، بالإضافة إلى ​المصارف​ الّتي فتحت أبوابها أمام زبائنها، في ظلّ غياب عملة ​الدولار​ عن بعضها".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإدارات الرسمية والخاصة والمصارف في صور مفتوحة بظل إقفال الجامعات وبعض المدارس الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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