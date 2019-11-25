العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو الديمقراطية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عُثر على 23 جثة، اليوم، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة جوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الدفاع المدني.

وقال المنسق في خدمة الدفاع المدني بجوما جوزيف ماكوندي، إن عدد الجثث التي عُثر عليها بلغت 23 حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

مسؤول في مطار جوما يستبعد وجود أي ناجين

واستبعد المسؤول في مطار جوما ريتشارد مانجولوبا في تصريحات للوكالة الفرنسية، وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة، كانت الطائرة من طراز "دورنييه-228" التابعة لشركة "بزي بي" متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمالي جوما عندما تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد.

وقال الموظف من شركة "بزي بي" للطيران هيريتييه مامادو "كان هناك 17 راكبًا على متن الطائرة إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم، وأقلعت الطائرة في الساعة 09:00 "بتوقيت مصر".

ولدى شركة الطيران حديثة العهد ثلاث طائرات تستخدم لوجهات في ولاية شمال كيفو، وتحدث أحد عمال الصيانة التابعين للشركة الذي كان في الموقع عن وجود "مشكلة تقنية" في الطائرة، بحسب ما نقل عنه موقع "اكتواليتيه". ولم يتضح بعد عدد الضحايا الذين كانوا في موقع تحطم الطائرة.