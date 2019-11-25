الوداد يستأنف عقوبة جبران ويرغب في تقليص مدة إيقافه

تقدم نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، بطعن رسمي لدى لجنة الاستئناف التابعة للجامعة المكية المغربية لكرة القدم، ضد قرار اللجنة المركزية للأتديب والروح الرياضية، القاضي بإيقاف اللاعب لـ6 مباريات كاملة وغرامة مالية مقدرة في 10 آلاف درهم.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن هذه الأخيرة ارتكزت على تقريري الحكم والمندوب، واللذان لم يتضمنا أية إشارة إلى تورط اللاعب في أي سلوك غير رياضي، من أجل تخفيظ العقوبة.

وكانت لجنة التأديب قد قررت الخميس الماضي، توقيف جبران لـ6 مباريات كاملة، مع غرامة مالية مقدرة في 10 آلاف درهم، بسبب قيامه بالبصق مباشرة بعد طرده من طرف الحكم الرداد الداكي.

وفي الوقت الذي أكد فيه الحكم بأنه لم ينتبه للقطة البصق، فإن اللاعب قدم اعتذاره عن الحركة التي رصدتها عدسات الكاميرا، مؤكدا بأنه كان رد فعل عفوي منه وانفعالي.