مفكر إيراني: المتظاهرون المحبطون في إيران قد يحملون السلاح

الإثنين 25 نوفمبر 2019

رأى المفكر الإيراني البارز، عبد الكريم سروش، أن المتظاهرين المحبطين في إيران قد يحملون السلاح إذا رفضت الحكومة تلبية مطالبهم.



وأضاف سروش الذي يعيش في كاليفورنيا في كلمة له، السبت، أن القمع العنيف للاحتجاجات سيولد عنفاً مضاداً، والناس سيجدون طرقاً أخرى للاحتجاج.

كما ندد في حديثه بالعنف الذي مارسته السلطات لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت إيران لأكثر من أسبوع، قائلاً إن ذلك يدفع بالناس أيضاً نحو العنف عندما لا يجدون أي طريق آخر للتعبير عن إحباطهم.

وكان العميد سالار آبنوش، قائد العمليات في قوات الباسيج، التي شاركت في قمع المتظاهرين، قد وصف الاحتجاجات بأنها "حرب عالمية شاملة" ضد ايران، قائلا إنها "عمت البلاد بشكل مفاجئ".

Advertisements

ووصف كل من المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس، حسن روحاني، سابقاً بعض المتظاهرين بالـ "سفاحين" و"قطاع طرق"، بينما دعت أطراف متشددة في طهران إلى إعدام المحتجين.

إلى ذلك، وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، الأحد، الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بالمؤامرة. وقال فدوي، بحسب ما نقلت وكالة مهر للأنباء "أعمال الشغب كانت عبارة عن مؤامرة كبيرة، تم احتواؤها خلال 48 ساعة"، مضيفاً "جميع الأعداء ضالعون بهذه المؤامرة وكانوا على يقين بأنها سوف تنجح".

وشهدت إيران منذ 15 نوفمبر، وعلى مدى 5 أيام متواصلة، احتجاجات عارمة عمت معظم المحافظات الإيرانية، ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

وفي حين أكدت منظمة العفو الدولية أن عدد قتلى الاحتجاجات أكثر بكثير مما أحصته برقم 115 متظاهراً، ذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، أن الحصيلة بلغت 300 شخص حتى الآن وقد تم التعرف إلى أسماء 99 منهم. كما أشار إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ4000 وعدد المعتقلين الـ10 آلاف.