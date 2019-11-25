مصادر: تفاهمات لفتح مطار صنعاء منتصف الشهر المقبل

الإثنين 25 نوفمبر 2019

قالت مصادر متطابقة إن هناك تفاهمات جارية لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي.



وأفادت المصادر أنه وبناء على التفاهمات الجارية تم الاتفاق على إعادة تشغيل مطار صنعاء يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

ووفق المصادر، فقد وافقت مليشيا الحوثي على مقترح إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية بعد أن كانت قد رفضت ذلك في وقت سابق.

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أوضحت المصادر أن إعادة تشغيل المطار سيكون في البداية للرحلات الداخلية بحيث تقلع الطائرات من مطار صنعاء إلى أحد المطارات الداخلية في عدن أو سيئون أو المكلا ومن ثم تواصل رحلتها إلى الخارج.

يشار إلى أن أعمال صيانة إعادة تأهيل للمطار تجري على قدم وساق منذ أسابيع.