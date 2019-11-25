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مصادر: تفاهمات لفتح مطار صنعاء منتصف الشهر المقبل

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

قالت مصادر متطابقة إن هناك تفاهمات جارية لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي.

 

وأفادت المصادر أنه وبناء على التفاهمات الجارية تم الاتفاق على إعادة تشغيل مطار صنعاء يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

 

 ووفق المصادر، فقد وافقت مليشيا الحوثي على مقترح إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية بعد أن كانت قد رفضت ذلك في وقت سابق.

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أوضحت المصادر أن إعادة تشغيل المطار سيكون في البداية للرحلات الداخلية بحيث تقلع الطائرات من مطار صنعاء إلى أحد المطارات الداخلية في عدن أو سيئون أو المكلا ومن ثم تواصل رحلتها إلى الخارج.

 

يشار إلى أن أعمال صيانة إعادة تأهيل للمطار تجري على قدم وساق منذ أسابيع.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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