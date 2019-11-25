البحسني: الصالات الخارجية لمطار الريان أنشأت بمواصفات عالية

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكد محافظ حضرموت، اللواء فرج بن سالم البحسني، "أن استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يتجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن منذ اربع سنوات.



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وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن الصالات الخارجية بالمطار أنشأت بمواصفات عالية وزودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.

وتابع "إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران اليمنية لتتوالي بعدها الرحلات للمطار الذي سيخفف عن المرضى والمسافرين بشكل عام ، وسيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة".