الأردن يؤكد تحرير اثنين من رعاياه كانا مختطفين لدى مليشيات الحوثي

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكد الأردن، الأحد، تحرير اثنين من رعاياه، كانا مختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية منذ السابع من الشهر الجاري خلال تأديتهما مهمات إنسانية في مناطق سيطرتها.



وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية كشف الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز عن مغادرة "كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم، صنعاء، بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7 نوفمبر 2019".

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وبخصوص ظروف احتجاز العاملين الأردنيين أوضح الفايز أنهما اعتقلا "لدى وصولهما إلى هناك (صنعاء) في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن".

يذكر أن مليشيا الحوثي، خلال فترة الحرب، اعتدت في أكثر من منطقة خاضعة لسيطرتها على فرق إنسانية تعمل ضمن منظمات دولية في مهام إنسانية، ناهيك عن عمليات الابتزاز والنهب التي يمارسها الحوثيون في المجال الإنساني