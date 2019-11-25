- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمران.. تحذير شديد اللهجة من قبيلة حاشد للحوثيين بعد تهريب قَتَلة والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
أكدت مصادر محلية في محافظة عمران أن مليشيا الحوثي أقدمت على تهريب متهمين بتصفية عدد من أبناء قبيلة حاشد.
وأفادت المصادر، أن قيادات حوثية تواصلت مع بعض مشايخ القبيلة وأبلغتهم رفضها تسليم قتلة "بيحان على مقبل العياني" وآخرين.
بدورها أكدت قبيلة حاشد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عمليات التصفية التي تطال أبناءها من حين لآخر، كما عبرت عن استنكارها لتهريب القتلة والتستر عليهم.
وشيع جمع كبير من المواطنين القتيل العياني في مسقط رأسه "العيانه" بعد الصلاة عليه بمديرية خمر.
وتعرض عدد من أبناء القبيلة لعمليات قتل غامضة خلال الفترة الماضية.
ويتهم مواطنون في عمران مليشيا الحوثي وبالوقوف راء تصفية أبناء القبيلة خلال الفترة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر عمران.. تحذير شديد اللهجة من قبيلة حاشد للحوثيين بعد تهريب قَتَلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.