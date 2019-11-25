استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مديرية الوادي بمأرب بعد توقيف محطتي توليد

الإثنين 25 نوفمبر 2019

انقطع التيار الكهربائي عن مديرية الوادي في محافظة مأرب، اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019، بعدماأوقفت شركة "أجريكو" للطاقة المشتراه محطتين لتوليد الكهرباء.

وأكدت مصادر في كهرباء مأرب أن الشركة أوقفت المحطتين للمطالبة بمستحقات مالية لدى السلطة المحلية.

وذكر المصدر أن شركة "أجريكو" أوقفت المحطة الرئيسية (دغوش) ومحطة كهرباء الدماشقة.

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وقالت المصادر إن الكهرباء انقطعت عن مديرية الوادي بشكل كامل بعد إيقاف المحطتين.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة رفضت إعادة تشغيل المحطتين قبل الحصول على مستحقاتها المتأخرة، لافتة إلى أن وساطة تحاول حاليا أقناعها بإعادة التيار مقابل تسليم جزء من المستحقات.

يذكر أن محافظة مأرب تعتمد على شركة أجريكو في معظم الطاقة التي تستهلكها المحافظة، إضافة لشركة "انتراكس" التي تنتج الطاقة لبعض المديريات