مقتل عدد من عناصر المليشيا بغارات للتحالف شمال حجة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مساء الأحد، بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شمال محافظة حجة (جنوب غرب البلاد).



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وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ10 غارات تحركات وتجمعات مليشيات الحوثي بوادي بن عبدالله وحرض، أسفرت عن سقوط عشرات العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

ولفتت المصادر إلى أن الغارات أدت إلى إعطاب عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية