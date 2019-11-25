مصادر غربية: قطر كانت على علم مسبق بهجمات أرامكو في السعودية

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكدت مصادر استخباراتية غربية أن قطر كانت على علم مسبق بالهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وإنها شجعت طهران على استهداف السعودية لتخريب طرح أسهم أرامكو للاكتتاب، بحسب ما أفادت صحيفة "العرب" اللندنية.



وذكرت المصادر أن إبلاغ إيران قطر مسبقا بالهجمات يندرج في سياق التنسيق بين الجانبين في كلّ ما من شأنه إيذاء المملكة العربية السعودية.

وأدت الهجمات التي نفذت بواسطة طائرات من دون طيّار إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنشآت أرامكو في بقيق وخريص وإلى خفض الإنتاج النفطي السعودي لأيام عدة.

وأرجع مسؤول أمني خليجي الدور القطري في العملية إلى أنه يتعدى الهدف التدميري من استهداف المنشآت، موضحا أن قطر كانت تريد تخريب طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام عبر الإيحاء بأن منشآتها عرضة للهجمات وأن الاستثمار في أرامكو يحمل مخاطر جمة.

وأعلن المتمردون الحوثيون الموالون لإيران والذين يسيطرون على قسم من شمال اليمن، بما في ذلك صنعاء، المسؤولية عن تلك الهجمات، في حين أكدت المملكة العربية السعودية ومصادر رسمية أميركية انطلاق هذه الطائرات من الأراضي الإيرانية.

Advertisements

وقال الجنرال كينث ماكنزي الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا “نواصل تمحيص المعلومات الخاصة بالهجوم على شركة أرامكو للنفط وسوف يقوم السعوديون في الأساس بالكشف عن هذا الأمر”.

وتابع ماكنزي “نعمل مع السعوديين لزيادة ترابط أنظمتهم. هذا سيجعلهم قادرين بشكل أفضل على الدفاع في مواجهة مثل هذه التهديدات”.

ولفت إلى أن زيادة الوجود العسكري الأميركي في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوبي الرياض، إضافة إلى وجود قواعد كبرى، ستزيد من “تعقيد قدرة الخصم على استهدافك”.

وجاء كشف المصادر الاستخباراتية الغربية عن الإبلاغ المسبق لقطر بالهجمات الإيرانية على منشآت أرامكو بعد أيام من كشف قناة “فوكس نيوز” الأميركية أن قطر كانت على علم مسبق بالهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي على أربع ناقلات نفط اثنتان منها سعوديتان وثالثة نرويجية ورابعة إماراتية في الثاني عشر من مايو الماضي. وأصيبت تلك الناقلات بأضرار متوسطة.

وذكر تقرير فوكس نيوز أن قطر كانت على علم مسبق بالهجوم الإيراني على سفن تجارية وناقلات نفط في خليج عمان، وأنها لم تقدم هذه المعلومات إلى الأميركيين أو الفرنسيين والبريطانيين.

وأضافت الشبكة الأميركية إن “تقارير استخباراتية ذات مصداقية تشير إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الهجمات التي تمت قرب الفجيرة، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية بالإضافة إلى دولة قطر كانوا على علم بنشاطات الحرس الثوري”