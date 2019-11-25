شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط "مسيَّرة" حوثية قرب ميناء المخا في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 تمكنت دفاعات التحالف العربي، في وقت متأخر من مسا الأحد، تشرين الثاني 24، 2019 من إسقاط مسيرة حوثية في الساحل الغربي لليمن.

وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، عبر حسابه على تويتر: الدفاع الجوي للتحالف العربي يسقط طائرة مفخخة حوثية على مسافة ٨كم من ميناء المخا. Advertisements ولم يورد ناطق المقاومة تفاصيل أكثر. وكان التحالف اعترض ستة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة صباح اليوم في أجواء المخا.

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