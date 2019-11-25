خطوات يجب القيام بها قبل سن الاربعين!

الإثنين 25 نوفمبر 2019

خلال دورة الحياة اليومية السريعة، قد ينسى أو يتناسى الإنسان الالتزام بالكثير من الأمور المهمة لصحته، ومن أهمها النوم، وتخطي وجبات الطعام، وعدم تناول الماء، والامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية.



اتبعي أهم الخطوات التي يجب القيام بها لتحسين صحتك قبل سن الأربعين :

النوم أولوية : يحتاج الجسم والدماغ إلى الوقت لإعادة التشغيل والشحن، تماماً مثل الجهاز المحمول. ويحتاج الأشخاص البالغين بين 7 و9 ساعات للنوم ليلاً. ويؤدي عدم النوم بشكل كاف إلى خطر ارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والاكتئاب، والسمنة.

عدم تخطي وجبات الطعام :لا يجب تخطي بعض وجبات الطعام، لأن ذلك قد يؤذي التمثيل الغذائي الخاص بك ويجعلك عرضة لمرض السكري من النوع الثاني.

التدخين مضر بالصحة :التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وسرطان الرئة، والسكتة الدماغية، وعوارض صحية أخرى.

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تناول الكثير من الصوديوم : الصوديوم لديه طريقة للتخفي في الأنظمة الغذائية مثل الخبز، واللحوم المصنعة، والحساء، والجبنة، والصلصات، وغيرها،وقد يسبب الملح بارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى أزمة قلبية وسكتة دماغية.

الحماية من الإصابة بالجفاف:تغذي المياه كل خلية وعضو في الجسم، بما في ذلك البشرة. ومن المهم المحافظة على رطوبة البشرة، بشكل صحيح، وخصوصاً أن الأشخاص كبار السن قد يفقدوا الشعور بالعطش.

تجاهل التمارين الرياضية: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في قوة العضلات، وتعزز من عملية التمثيل الغذائي، وبناء عظام قوية. ولكن، تقلل التمارين الرياضية من مخاطر الإصابة بأمراض هشاشة العظام.

حمام الشمس:الاستلقاء في الشمس أو استخدام أسرة التسمير، قد يعرض البشرة للأشعة ما فوق البنفسجية ما يسبب بشيخوختها والإصابة بأمراض السرطان بما في ذلك الميلانوما.

تناول المشروبات المحلاة : يرتبط تناول الصودا بزيادة الوزن، ومقاومة الإنسولين، والإصابة بمرض السكري، فضلاً عن هبوط نسبة المعادن في العظام.