شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:56 صباحًا, 25 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات قالت الأمم المتحدة امس الاحد انه قُتل أحد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان وأصيب اثنان آخران في انفجار استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة كابول.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان عن حزنها العميق إثر مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين بجراح جرّاء الهجوم الذي استهدف مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح، وقدمت البعثة التي أدانت الاعتداء بأشد العبارات خالص التعازي لأسرة الفقيد.

وأشارت البعثة إلى أنها لن تفصح عن هوية الضحية ولكنه من العاملين الدوليين، إلا أنها أفادت بأن الجريحين أحدهما أفغاني الجنسية والآخر أجنبي.

ودعت الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان السلطات إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المعتدين إلى العدالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.