شكرا لقرائتكم خبر عن 220 دعوى قضائية ضد «إخوان» السودان والان نبدء بالتفاصيل

أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير السودانية، وجدي صالح، تلقي اللجان القانونية أكثر من (220) دعوى وشكوى قانونية من المواطنين في مواجهة رموز النظام البائد، مشيرًا إلى أنه يتواصل تصنيف الدعاوى توطئة لاتخاذ الإجراءات العدلية تجاهها.

وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تصريح أمس: إن الأولوية في تحريك الإجراءات القانونية كانت ضد رموز النظام السابق، مبينًا أن اللجنة القانونية والمحامين سيقومون بتقييد بقية الدعاوى التي تم استلامها بمقر تجمع المهنيين، وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء السوداني.

وقال د. محمد الصديقي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية لـ«اليوم»: بما سبق سيكون أغلب رموز النظام السابق في مواجهة دعاوى قضائية على ذمة قضايا فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ، مبينًا أن هناك دعاوى أخرى ستضاف إلى هذه الحصيلة خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن العدد الكبير لهذه الدعاوى يبيّن حقيقة الفساد الذي ظل يمارسه نظام المخلوع وزمرته خلال الثلاثين سنة الماضية، حتى أوصلوا البلاد إلى أوضاع اقتصادية بالغة السوء.

وكانت مفوضية العون الإنساني قد ألغت 24 من المنظمات والاتحادات والمؤسسات المسجلة في البلاد، تابعة لرموز النظام البائد وزوجاتهم، من أبرزها جمعية «سند الخيرية» التي كانت تديرها زوجة البشير، وداد بابكر.