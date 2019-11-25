شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رعدية تختطف شخصين في "انتريو" والان نبدء بالتفاصيل

قال خفر السواحل اليوناني في وقت مبكر اليوم الاثنين إن شخصين فقدا بعد غرق قاربهما خلال رسوه بغرب البلاد في ظل ظروف طقس سيئة.

واجتاحت عواصف رعدية غرب اليونان يومي السبت والأحد لتتسبب في فيضانات وتعطيل حركة النقل البحري.

وقال مسؤول بخفر السواحل اليوناني لرويترز "غرق القارب الخاص بالشخصين المفقودين نتيجة الرياح القوية في ميناء بلدة انتريو".

وحثت هيئة الحماية المدنية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب في ظل توقعات بتحول الطقس السيء تجاه الشرق قبل تحسن الأحوال الجوية بحلول مساء الاثنين.