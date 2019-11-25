النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لتشرين الاول الماضي

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(859) الف و(982) برميل، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(120 ) مليونا و (586) الف دولار".

واضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (103) مليونا و(540) الف و (855) برميلا، بإيرادات بلغت (5) مليارات و(944 ) مليونا و (317) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(579) الف و(837) برميلا، بايرادات بلغت (148) مليونا و(263) الف و(67) دولارا".

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وتابع ان "الصادرات من حقل القيارة بلغت (432) الف و(147) برميلا، بايرادات بلغت (14) مليونا و(576) الف و(750) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (307) الف و(143) برميلا بايرادات بلغت (13) مليونا و(428) ألفا و(615) دولارا"، موضحا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57.277) دولاراً".

وبين جهاد ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.