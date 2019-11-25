اخبار العالم

إنقاذ رهينتين من يد خاطفيهما في الفلبين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء الألمانية

الإثنين 2019/11/25 09:36 ص بتوقيت أبوظبي

عناصر من قوات الأمن الفلبيني - أرشيفية

تمكنت القوات الفلبينية، الإثنين، من إنقاذ رجل بريطاني مختطف وزوجته، بعد اشتباكات مع خاطفيهما الإرهابيين في جنوب البلاد، وفقًا لمسؤولين. 

ولم يصب الرهينتان "الان أرثر هيرونز، وزوجته الفلبينية ويلما باجليناوان هيرونز" في الاشتباكات التي وقعت في بلدة بارانج في مقاطعة سولو على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.. وأجبر القتال الخاطفين على التخلي عن الزوجين أثناء فرارهم. 

Advertisements

وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيجانا القائد العسكري في الإقليم: "كانت هناك معركة نارية متواصلة حتى ترك مسلحون من "جماعة أبو سياف" الزوجين"، مضيفا: "لم يعد بمقدورهم الاحتفاظ بالرهائن؛ لذا قاموا بالابتعاد إلى اتجاهات مختلفة". 

وقال سوبيجانا إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في صفوف الجيش أو من جانب جماعة أبو سياف. 

وكان قد تم خطف الزوجين في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من منتجع يمتلكانه في بلدة توكوران في إقليم زامبوانجا ديل سور القريبة. وفر المسلحون في زورقين آليين ونقلوا الرهينتين إلى سولو، معقل جماعة أبو سياف. 

يشار إلى أن جماعة أبو سياف قامت بخطف العشرات من الأجانب مقابل المطالبة بالحصول على فدية، كما قتلت بعضا منهم، ومن بينهم مواطن ألماني عام 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ رهينتين من يد خاطفيهما في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا