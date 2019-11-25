البيان : السلام شعار رئيسي وأساسي في سياسات دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة البيان في إفتتاحيتها اليوم الإثنين، أن السلام شعار رئيسي وأساسي في سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .



وأشارت إلى أنه هو النهج الذي سارت عليه والتزمت به القيادة الرشيدة من بعده .. مؤكدة أن الإمارات باتت من الدول المعروفة في العالم بنهجها هذا الذي لم تحد عنه أبداً .

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وأضاف "وهو ما أكدته أخيراً في بيانها في الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، حول البند المتصل بـ«بناء السلام والحفاظ عليه: دور المصالحة في صون السلم والأمن الدوليين»، حيث أكد البيان حرص دولة الإمارات على نشر مبادئ التسامح والحوار لتجنيب المنطقة المزيد من الويلات والحروب، وأن التسامح يعد ضرورة حتمية للتوصل إلى المصالحة، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من ألف وخمسمئة مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتبادل الثقافي والديني في الدولة وخارجها".

ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات حثت المجتمع الدولي على مواصلة العمل على تهيئة بيئة للتصالح فيما بين المجتمعات المحلية، خاصة تلك التي مزقتها النزاعات، وأكدت أنه لا يمكن تحقيق المصالحة دون اتباع عملية شاملة لبناء السلام، تشمل في استراتيجيتها تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وإعادة الإعمار، ودعم المتضررين. مشددة على أهمية تحقيق مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، لدورهم المهم في إنجاح عملية بناء السلام.

وأضافت أن الإمارات شددت على ضرورة انخراط أطراف النزاع في عمليات الوساطة والمصالحة بحسن نية، وتجنب استغلالها لأغراض سياسية، والتوقف عن سوء استخدام وسائل الإعلام لتأجيج المزيد من التوترات.