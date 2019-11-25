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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تصد هجوماً حوثياً باتجاه حيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
صدت قوات الجيش، الأحد، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، على مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وحاولت مجموعة كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي التقدم، صباح الأحد، باتجاه مواقع الجيش شمالي غربي مديرية حيس، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأحبطت قوات الجيش اليمني الهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا الحوثية، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.
وتواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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