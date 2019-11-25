وهاب: قطع الطرق يسيء إلى التحركات الشعبية بشكل كبير لأنه تحول الى عمليات تشبيح وبلطجة

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​قطع الطرق​ يسيء إلى التحركات الشعبية بشكل كبير، لأنه تحول الى عمليات تشبيح وبلطجة، وقد يؤدي لصدام في الشارع لا يريده أحد، لذا حافظوا على تحرك سلمي ومطلبي راقٍ".

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