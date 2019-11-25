السلطات الإيطالية منعت رسو سفينة إنقاذ إسبانية على متنها 73 مهاجرا

أعلن رئيس بعثة "أوبن آرمز" الإسبانية للإنقاذ، ريكاردو جاتي، أنّ "السلطات الإيطالية سمحت ل​سفينة​ "أوبن آرمز" وعلى متنها أكثر من 70 مهاجرًا إفريقيًّا، بدخول مياهها الإقليمية للاحتماء من عاصفة، لكنّها رفضت رسو السفينة"، مؤكّدًا أنّ "روما اقترحت أن ترسو السفينة في ميناء ​طرابلس​ الليبي".

ولفت إلى "أنّنا لا نزال نطلب ميناءً آمنًا لنزول ​المهاجرين​، وهو واجب قانوني ملزم للحكومة وفقًا للاتفاقات الدولية. معنا أشخاص على متن السفينة ينبغي إنزالهم لأسباب صحيّة".

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فقد جرى انتشال 73 مهاجرا، كانوا مكّدسين في قارب مطاطي، على بعد نحو 50 ميلًا قبالة ​ليبيا​ الأسبوع الماضي.