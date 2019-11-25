أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، أنّ "موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري واضح من اليوم الأوّل، فهو مُصرّ على ترؤس حكومة إختصاصيّين فقط لا غير".
ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ "خطوط التواصل غير مقطوعة ولكن لا جديد حصل في عطلة نهاية الأسبوع على صعيد الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: موقف الحريري واضح وهو مُصر على ترؤس حكومة إختصاصيين وخطوط التواصل غير مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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