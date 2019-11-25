علوش: فريق رئيس الجمهورية يعتبر أنه إما أن يكون الوطن له أو لا يكون

ركّز عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، تعليقًا على الصورة الّتي جمعت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في ​اليرزة​، على أنّ "الودّ يبدو مفقودًا بينهم لأسباب قد تتعلّق بكلام في الكواليس على المستوى الشخصي، ولو أنّ الظرف اليوم ربّما يتطلّب تبادل الابتسامات، إلاّ أنّ الحريري يشعر بخطورة المرحلة جيّدًا ووجهه المتجهّم ما هو سوى تعبير عن الأزمة السياسيّة، وانّ هناك رؤيتين متناقضتين في البلد".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "المشهدية الرسميّة ل​عيد الاستقلال​ هذه السنة كانت كئيبة عبّرت عن مأزق السلطة، وتَركت انطباعًا بأنّ هذا الاستقلال أصبح لا يمثّل ال​لبنان​يين وخارج آمالهم. في المقابل تمكّن اللبنانيون من أن يقدّموا عرضًا إنسانيًّا مليئًا بالأحاسيس والحماسة والرقي في ​ساحة الشهداء​ وأعطوا صورة جديدة لم نعتد عليها".

وشدّد علوش على أنّ "حتّى الآن، جزء من هذه السلطة، أي فريق رئيس الجمهورية يعتبر أنّه إمّا أن يكون الوطن له أو لا يكون، وفريق آخر يعتبر أنّ معيار الوطنيّة هو بكيفيّة التبعيّة إلى ​إيران​ وأنّ مصلحة لبنان بالتبعية لإيران، لكنّ المؤكّد أنّ الحراك أوجد نمطًا جديدًا وبُعدًا جديدًا للعلاقة مع الوطن".