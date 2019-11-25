النشرة: الاضراب العام يشل مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بانه في اليوم الاربعين للحراك الاحتجاجي، فان الاضراب العام يشل ​مدينة صيدا​، تلبية لدعوة ​المحتجين​ في الساحات، وذلك احتجاجا على عدم تشكيل ​حكومة​ انتقالية سريعا وتلبية ​السلطة​ لمطالبهم المحقة. فاقفلت ​المدارس الرسمية​ والخاصة و​الجامعات​ ابوابها، فيما بقيت كل الطرقات سالكة دون قطعها.

ومن المتوقع، ان يحتشد ​طلاب المدارس​ في "ساحة الثورة" عند تقاطع "ايليا" لتنظيم مسيرة نحو المرافق العامة و​مصرف لبنان​