النشرة: الاضراب العام يشل مدينة صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بانه في اليوم الاربعين للحراك الاحتجاجي، فان الاضراب العام يشل مدينة صيدا، تلبية لدعوة المحتجين في الساحات، وذلك احتجاجا على عدم تشكيل حكومة انتقالية سريعا وتلبية السلطة لمطالبهم المحقة. فاقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات ابوابها، فيما بقيت كل الطرقات سالكة دون قطعها.
ومن المتوقع، ان يحتشد طلاب المدارس في "ساحة الثورة" عند تقاطع "ايليا" لتنظيم مسيرة نحو المرافق العامة ومصرف لبنان
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