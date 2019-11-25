تقارب النتائج يمنع الأوروغواي من إعلان الفائز بالانتخابات









اسماء السيد - مونتيفيديو: أعلنت المحكمة الانتخابية في الأوروغواي الأحد ان نتائج الانتخابات الرئاسية متقاربة جدا لإعلان فائز بها، وأن النتيجة لن تعرف قبل عدة أيام بانتظار إعادة إحصاء الاصوات من جديد.

وقال رئيس المحكمة خوسيه أروسينا للصحافيين "المحكمة لن تقوم بتسمية فائز الليلة".

وجاء هذا الإعلان بعد ليلة حماسية في مونتيفيدو عندما أظهرت نتائج غير رسمية فوز مرشح يمين الوسط لويس لاكال بو بفارق 30 ألف صوت فقط على مرشح الحزب الحاكم دانيال مارتينيز.