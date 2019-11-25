محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
مأساة تعيشها فتاة صغيرة السن تقيم بمدينة كفرالشيخ، بعد دخولها في حالة نفسية سيئة، عقب رحيل والدتها، ما دفعها لمحاولة الانتحار، بـ"الحبة القاتلة".
وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفرالشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول "ي. ي." 15 سنة، طالبة، وتقيم بدائرة قسم أول شرطة كفرالشيخ، مصابة بتسمم نتيجة تناولها قرص حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، وحالتها العامة سيئة وجرى حجزها في قسم الباطنة.
انتقلت قوة من قسم شرطة أول كفرالشيخ، وبسؤال أهلها أفادوا بمحاولتها الانتحار بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة، عقب وفاة والدتها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حزنًا على فراق أمها.. طالبة تحاول الانتحار في كفرالشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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