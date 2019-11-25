حدث ليلًا| الصحة تحذر من دواء للالتهابات.. وتفاصيل جريمة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس، حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- "الصحة" تحذر من مضاد حيوي لعلاج الالتهابات (منشور رسمي)

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.

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- "لم يعد منصب الوزير مغريًا".. أديب معلقًا على التعديل الوزاري المرتقب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأنباء التي ترددت حول حركة التعديلات الوزارية المرتقبة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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- رئيس "طاقة البرلمان": إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري شهادة نجاح

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قدر كبير من الأهمية.

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- حبل غسيل وحذاء وذبيح.. ماذا حدث في مسرح "جريمة المريوطية"؟

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، التفاصيل الكاملة لجريمة ذبح معالج روحاني على يد ربة منزل وخطيب شقيقتها في الهرم.

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- بـ"الطلب" ويوم الثلاثاء فقط.. تفاصيل رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه لا زيادة في قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، مضيفًا أن تذكرة دخول الحديقة ستظل 5 جنيهات للمواطنين طوال أيام الأسبوع.

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- خروج 36 مصابًا من المستشفى بعد تعرضهم لهجوم "كلب مسعور" بالإسكندرية

أعلن الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية، خروج جميع المصابين بجروح نتيجة تعرضهم لهجوم "كلب مسعور" بمنطقة سيدي بشر.

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- فيديو كشف خطتها الشيطانية.. ضبط ممرضة هاربة من 15 عامًا سجن لقتلها زوجها

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة كفر سعد في دمياط، القبض على ممرضة محكوم عليها بالسجن 15 عامًا، في إدانتها وعشيقها بقتل زوجها، وإلقائه على الطريق العام.

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- الأمن اللبناني يطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين ومؤيدي حزب الله

أطلقت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب اللبنانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق أنصار ومؤيدي حزب الله والمتظاهرين، على السواء بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط العاصمة بيروت لم يتسن لقوات الأمن والجيش إيقافها بشكل كامل عبر الفصل بين الجانبين.

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