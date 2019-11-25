بكين: هونج كونج جزء من الصين "مهما يحصل" في الانتخابات

صرّح وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، أن هونج كونج هي جزء من الصين "مهما يحصل" في الانتخابات المحلية التي أجريت خلال عطلة الأسبوع في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقال وانج للصحفيين في طوكيو بعد لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "أي محاولة لاحداث فوضى في هونج كونج أو حتى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها لن تنجح".

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واصطف الناخبون في هونج كونج بالمئات عند بعض مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية يوم الأحد، خشية وقف التصويت في وقت لاحق وذلك بعد ستة أشهر من الاضطرابات بالمدينة الخاضعة للحكم الصيني.