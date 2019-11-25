وزير الدفاع الأميركي يقيل وزير البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع مارك إسبر أقال وزير البحرية الأميركية بعد مزاعم بأنه قدم اقتراحاً سرياً إلى البيت الأبيض.

وقال البنتاجون في بيان، إن إسبر طلب من وزير البحرية ريتشارد سبنسر أن يتقدم باستقالته بسبب "افتقاره للصراحة" في التعامل مع قضية عنصر القوات الخاصة بالبحرية الأميركية إدوارد جالاجر.

وتمت تبرئة جالاجر هذا العام من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه لن يسمح للبحرية بتخفيض رتبة جالاجر بالقوات الخاصة، وهي واحدة من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، بعد أن قالت البحرية إنها تراجع الأمر.

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وقال البيان، إن الدعوة لاستقالة سبنسر جاءت بعد أن علم البنتاجون أنه قدم اقتراحاً خاصاً إلى البيت الأبيض لإعادة رتبة جالاجر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن اقتراح سبنسر الخاص يتناقض مع تصريحاته العلنية وأن إسبر فقد "الثقة " به.

وكان سبنسر قد اختلف مع ترامب علناً بشأن تعامله مع قضية جالاجر.