ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق خفر السواحل التركي نفّذت عمليّة في بحر إيجه بعد رصد مجموعة مهاجرين على متن 3 زوارق، وضبطت 146 مهاجرًا خلال العمليّة الّتي جرت قبالة قضاء أيواجق التابع لولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا".
وأوضحت أنّ "المهاجرين الأجانب كانوا يحاولون العبور إلى جزيرة "ميديلي" (ليسبوس) اليونانية بطريقة غير قانونيّة"، لافتةً إلى أنّ "الفرق قدّمت ملابس ومأكولات للمهاجرين بعد نقلهم إلى البر، ليتمّ لاحقًا تسليمهم إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجق".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 146 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجه كانوا يحاول التسلل إلى اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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