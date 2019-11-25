خفر السواحل التركي ضبط 146 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجه كانوا يحاول التسلل إلى اليونان

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق ​خفر السواحل التركي​ نفّذت عمليّة في بحر إيجه بعد رصد مجموعة مهاجرين على متن 3 زوارق، وضبطت 146 مهاجرًا خلال العمليّة الّتي جرت قبالة قضاء أيواجق التابع لولاية ​جناق قلعة​ شمال غربي ​تركيا​".

وأوضحت أنّ "​المهاجرين​ الأجانب كانوا يحاولون العبور إلى جزيرة "ميديلي" (ليسبوس) اليونانية بطريقة غير قانونيّة"، لافتةً إلى أنّ "الفرق قدّمت ملابس ومأكولات للمهاجرين بعد نقلهم إلى البر، ليتمّ لاحقًا تسليمهم إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجق".