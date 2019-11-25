سلطات أذربيجان سلّمت 10 سجناء إيرانيين إلى بلادهم

أعلن نائب وزير العدل في شؤون حقوق الإنسان والقضايا الدولية في إيران، مدير لجنة نقل المحكومين بالوزارة محمود عباسي، أنّ "في إطار الاتفاق بشأن نقل المحكومين بين إيران وأذربيجان، قامت بلادنا بتسليم 10 سجناء من الرعايا الإيرانيين إلى السلطات الإيرانية على الحدود المشتركة بين البلدين".
وأوضح أنّ "هؤلاء السجناء الّذين كانوا قد أُدينوا بتهمة تهريب المخدرات والدخول غير الشرعي إلى الأراضي الأذربيجانية، ينبغي أن يقضوا ما تبقّى من فترة أحكامهم في سجون إيران".
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