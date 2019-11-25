سلطات أذربيجان سلّمت 10 سجناء إيرانيين إلى بلادهم

أعلن نائب وزير العدل في شؤون حقوق الإنسان والقضايا الدولية في ​إيران​، مدير لجنة نقل المحكومين بالوزارة محمود عباسي، أنّ "في إطار الاتفاق بشأن نقل المحكومين بين إيران و​أذربيجان​، قامت بلادنا بتسليم 10 سجناء من الرعايا الإيرانيين إلى ​السلطات الإيرانية​ على الحدود المشتركة بين البلدين".

وأوضح أنّ "هؤلاء السجناء الّذين كانوا قد أُدينوا بتهمة تهريب ​المخدرات​ والدخول غير الشرعي إلى الأراضي الأذربيجانية، ينبغي أن يقضوا ما تبقّى من فترة أحكامهم في سجون إيران".