أعلنت المحكمة الانتخابية في ​الأوروغواي​، أن نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ متقاربة جدا لإعلان فائز بها، وأن النتيجة لن تعرف قبل عدة أيام بانتظار إعادة إحصاء الاصوات من جديد.

وقال رئيس المحكمة خوسيه أروسينا للصحافيين "المحكمة لن تقوم بتسمية فائز الليلة".

وجاء هذا الإعلان بعد ليلة حماسية في مونتيفيدو عندما أظهرت نتائج غير رسمية فوز مرشح يمين الوسط لويس لاكال بو بفارق 30 ألف صوت فقط على مرشح الحزب الحاكم دانيال مارتينيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر تقارب النتائج يمنع الأوروغواي من إعلان اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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