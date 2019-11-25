مصادر الجمهورية: الحريري حسم موقفه تقريبا بعدم ترؤس الحكومة لعدم التجاوب مع معاييره للتأليف

أوضحت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ حَسَم موقفه تقريبًا بعدم ترؤس ​الحكومة​ المقبلة بسبب عدم التجاوب مع معايير التأليف الّتي وضعها"، لافتةً إلى أنّ "القوى السياسية المعنيّة أصبحت أقرب إلى التسليم النهائي بهذا الأمر".

وركّزت على أنّ "الملف الحكومي هو عرضة منذ أيام لِهبّة تفاؤليّة حينًا وتشاؤميّة حينًا آخر"، كاشفةً عن أنّ "أكثر من مرّة كاد يتمّ التوافق على اسم محدّد للتكليف، لكن التحفظات أو الاعتراضات المفاجِئة كانت تؤدّي إلى حرق الطبخة والعودة إلى خط البداية مجدّدًا". وأعربت عن أملها في أن "يبقى ملف التكليف والتأليف خاضعًا للاعتبارات الداخليّة، وعدم ربطه بالعوامل الخارجيّة الّتي من شأنها أن تزيد الموقف تعقيدًا".

ونبّهت المصادر إلى أنّ "استمرار الإخفاق في المعالجة المحليّة سيَسمح للخارج بأن يصبح أكثر تأثيرًا وحضورًا، الأمر الّذي لا يخدم المصلحة اللبنانية".