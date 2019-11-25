حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم الاثنين

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية:

- الطرقات المقطوعة في البقاع: مستديرة كسارة زحلة، غزة، المرج، جب جنين، تعلبايا، سعدنايل، جديتا، قب الياس وضهر البيدر مفرق فالوغا.

- الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: ساحة النور، اوتوستراد البداوي محلة الاكومي، اوتوستراد البالما بالاتجاهين، الملولة ودوار ابو علي.

- الطرقات المقطوعة من صيدا باتجاه بيروت : اوتوستراد الناعمة، مثلث خلدة، انفاق المطار، حارة الناعمة، مفرق برجا والدامور.

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- الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا: ساحة حلبا، العبدة، مفرق كوشا والمحمرا البيادر.

واشارت الى اعادة فتح السير على اوتوستراد الزوق بالاتجاهين، كما تم اعادة فتح السير على تقاطع برج الغزال.

ولفتت الى اعادة فتح السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين.