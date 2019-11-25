حزب الله وحركة أمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت

الإثنين 25 نوفمبر 2019

هاجم عشرات الشبان الموالون لحزب الله وحليفته حركة أمل تجمعًا للمتظاهرين الذين قطعوا طريقًا رئيسيًا مؤديًا إلى وسط بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بينما تدخلت قوات الأمن والجيش لمنع وقوع تصادم بين الطرفين.



ووصل عشرات الشبان سيرًا على الأقدام وعلى دراجات نارية إلى جسر الرينغ، بعد وقت قصير من إقدام متظاهرين على قطعه، وفق ما بثت شاشات التلفزة المحلية مباشرة على الهواء.

وكال الشبان المهاجمون الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل نبيه بري، بينها ”بري، نصر الله والضاحية كلها“، بالإضافة إلى هتاف ”شيعة شيعة“ الذي كرروه مرارًا.

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وردّ المتظاهرون بإلقاء النشيد الوطني اللبناني وهتفوا: ”ثورة، ثورة“ و“ثوار أحرار، هنكمل المشوار“.

واستقدمت قوات الأمن والجيش تعزيزات إلى المكان، لمنع المهاجمين من التقدم نحو المتظاهرين، وجرت محاولات كر وفر تعرض خلالها العسكريون للرشق بالحجارة من المهاجمين.

وتوجهت مجموعة من المهاجمين إلى وسط بيروت، حيث عملوا على هدم عشرات الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، والتي تستضيف منذ أكثر من شهر نقاشات وندوات حوارية.

ولا يزال التوتر مستمرًا في هذه الأثناء، بينما عمد الجيش إلى تشكيل جدار فاصل بين الطرفين.