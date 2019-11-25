شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كارثة «جنوة».. انهيار جسر ثانٍ في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

شهدت إيطاليا ثاني انهيار لجسر في 15 شهرا بإقليم ليجوريا، الواقع في شمال غرب البلاد، ما أثار تساؤلات كبيرة بشأن سلامة البنية التحتية المتقادمة في البلاد.

وذكرت إدارة الإطفاء الإيطالية، ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أن جسرا على امتداد الطريق السريع "أيه 6" بين مدينتي سافونا وتورينو الإيطاليتين انهار أثناء هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية.

وقالت قناة سكاي "تي جي 24" نقلا عن محافظ سافونا، إن جزءا في مادونا ديل مونتي سقط أمس الأحد، وبشكل مبدئي لم يوجد دليل على وجود سيارات تحت الأنقاض.

وأظهرت صور من إدارة الإطفاء انهيارات طينية في منطقة تلال، وجزء من الطريق المنهار مع أسوار معدنية ملتوية.

وانهار الجسر وسط أسابيع من الطقس السيء، مع هطول أمطار غزيرة وموجة من الثلوج والفيضانات في جميع أنحاء البلاد.