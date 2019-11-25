الرئيس الكولومبي أطلق الحوار الوطني لتهدئة الاحتجاجات الشعبية

أطلق الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي يواجه ​احتجاجات​ مناهضة للحكومة، حوارا وطنيا لتهدئة الغضب الشعبي. وكان دوكي قد دعا قبل يومين الى ​الحوار الوطني​ غداة أعمال عنف سجّلت خلال احتجاجات أوقعت ثلاثة قتلى.

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