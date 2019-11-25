وزير الدفاع الأميركي طلب من وزير البحرية الاستقالة

طلب وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر من وزير البحرية ريتشارد سبنسر الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة بسبب ارتكابه أخطاء وتدخل الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف هذا القرار.
ولفتت وزارة الدفاع الاميركية الى ان "اسبر طلب استقالة سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره الى الصدق بشأن محادثات مع البيت الابيض حول التعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة ادي غالاغر".
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