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وزير الدفاع الأميركي طلب من وزير البحرية الاستقالة

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طلب ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر من وزير البحرية ريتشارد سبنسر الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة بسبب ارتكابه أخطاء وتدخل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لوقف هذا القرار.

ولفتت ​وزارة الدفاع الاميركية​ الى ان "اسبر طلب استقالة سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره الى الصدق بشأن محادثات مع ​البيت الابيض​ حول التعامل مع قضية الضابط في ​القوات​ الخاصة ادي غالاغر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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