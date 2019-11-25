وزير الدفاع الأميركي طلب من وزير البحرية الاستقالة

طلب ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر من وزير البحرية ريتشارد سبنسر الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة بسبب ارتكابه أخطاء وتدخل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لوقف هذا القرار.

ولفتت ​وزارة الدفاع الاميركية​ الى ان "اسبر طلب استقالة سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره الى الصدق بشأن محادثات مع ​البيت الابيض​ حول التعامل مع قضية الضابط في ​القوات​ الخاصة ادي غالاغر".