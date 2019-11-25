هدوء عند جسر الرينغ بعد انسحاب المحتجين من الجانبين

يسود حال من الهدوء عند ​جسر الرينغ​ في هذه الاثناء بعد انسحاب ​المحتجين​ من الجانبين. وتعمل فرق ​الدفاع المدني​ على اخماد النيران التي تم اشعالها خلال الاشكالات وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني.

هذا واستخدمت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين بعد الاشتباكات التي استمرت لعدة ساعات وتخللها تراشق بالحجارة وتحطيم لبعض السيارات.