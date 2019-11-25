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هدوء عند جسر الرينغ بعد انسحاب المحتجين من الجانبين

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يسود حال من الهدوء عند ​جسر الرينغ​ في هذه الاثناء بعد انسحاب ​المحتجين​ من الجانبين. وتعمل فرق ​الدفاع المدني​ على اخماد النيران التي تم اشعالها خلال الاشكالات وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني.

هذا واستخدمت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين بعد الاشتباكات التي استمرت لعدة ساعات وتخللها تراشق بالحجارة وتحطيم لبعض السيارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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