مصادر الجريدة: حزب الله هو وراء التظاهرة امام السفارة الأميركية

كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "​حزب الله​ هو وراء التظاهرة امام ​السفارة الأميركية​"، مشيرة الى أن "الحزب اخترق على مر السنوات الماضية بعض الأحزاب اليسارية، وأصبح يتحكم بأجندتهم، ويستخدمهم عند الطلب عندما تتطلب مصلحته ذلك".

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