حبل غسيل وحذاء وذبيح.. ماذا حدث في مسرح "جريمة المريوطية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، التفاصيل الكاملة لجريمة ذبح معالج روحاني على يد ربة منزل وخطيب شقيقتها في الهرم.

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام من إدارة شرطة النجدة، بتمكن الأهالي من ضبط شخصين حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "عادل و." 57 سنة مقيم دائرة القسم، سبق اتهامه في 12 قضية (أموال عامة – مخدرات – تبديد – ضرب) آخرها "أموال عامة".

وتم التقابل مع "سيد م." 41 سنة، و"محمد ص." 27 سنة، قررا بتمكنهما من ضبط كلٍ من "رانيا ع." 31 سنة، و"أحمد م." 31 سنة، حال قيامهما بإلقاء جثة المجني عليه في ترعة المريوطية وشروعهما في الهرب بدراجة نارية ملك وقيادة الأخير.

وبمواجهة المتهمين قررت الثالثة بتعرفها على المجني عليه منذ عامين لعلاج ابنها 7 سنوات، وارتبطها بعلاقة غير شرعية معه، ولدى رغبتها في إنهائها هددها المجني عليه بفضح أمرها أمام زوجها وأسرتها فعقدت العزم على التخلص منه، وفي سبيل ذلك اتفقت مع خطيب أختها على استدراجه لمنزل والدتها.

وذبحت المتهمة المجني عليه بمساعدة شريكها، ووضعاه داخل الجوال لإلقائه بترعة المريوطية، وأيد المتهم الثاني ما جاء بأقوالها.

وبمعاينة مسرح الجريمة، عثر في الصالة على الأدوات المستخدمة في الواقعة (سكين - بكرة لاصق شفاف اللون- حبل غسيل) كما عُثر في دورة المياه على بعض أقمشة وسجاد وطبق بلاستيك، بها آثار دماء وحذاء المجني عليه.

اقرأ أيضًا..

- الهرم × 72 ساعة.. قتيلة السيف وجثة المريوطية ونادي قاصرات وعصابة راقصة

Advertisements

- نشرة الحوادث المسائية.. انتهاء تحقيقات واقعة "الطالبة شهد" وجثة المريوطية

-التحريات عن "قتيل المريوطية": سبق اتهامه في 12 قضية أموال عامة ومخدرات

- ذبحاه ووضعا جثته في أكياس.. عامان من الحرام انتهيا بـ"جثة المريوطية"

- أم وخطيب أختها.. مصدر يكشف هوية منفذي جريمة "جثة المريوطية"

- التحقيقات: المتهمة استعانت بخطيب شقيقتها للتخلص من "جثة المريوطية"

- النيابة تنتقل لمعاينة موقع العثور على "جثة المريوطية"

- علاقة آثمة ودجال نصاب وذبيح.. التفاصيل الكاملة لجريمة "جثة المريوطية"

- "موتيسكل وقف ورموا الجثة".. تفاصيل جديدة في "جريمة المريوطية"

- انتشار أمني بموقع تخلص رجل وسيدة من جثة بترعة المريوطية- (فيديو)