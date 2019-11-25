"تويتر" تطرح تحديثًا أمنيًا جديدًا لحماية حسابات المستخدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة تويتر تحديثًا أمنيًا جديدًا عبر منصتها، والتي تتيح لمستخدميها اعتماد ميزة "التحقق بخطوتين"، والمعروفة أيضا باسم "المصادقة ثنائية العوامل"، دون الحاجة إلى أرقام هواتفهم.

ووفق ما ذكر موقع "cnet"، تتيح "تويتر" الآن لمستخدميها استخدام تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان، منعا من تعرضهم لقراصنة هجمات مبادلة شرائح الاتصال " SIM swapping"، وهي عملية احتيال تتيح للـ"هاكرز" التسلل إلى الهواتف الذكية.

جدير بالذكر أن "تويتر" أطلقت هذا التحديث بعد تعرض حساب الرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي، للاختراق عن طريق سرقة رقم هاتفه المحمول.

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وبالتحديث الأمني الجديد، أصبح لمستخدمي "تويتر" إمكانية استخدام مفاتيح الأمان، وهو جهاز مادي يشبه مفاتيح USB، أو معيار مصداقية الويب WebAuthn المعتمد من قبل اتحاد شبكة الويب العالمية، وذلك من أجل تسجيل الدخول إلى حساباتهم، دون الحاجة إلى تسليم أرقام هواتفهم.

وتتيح "المصادقة الثنائية" (2FA) للخوادم تسجيل المستخدمين والمصادقة عليهم بواسطة تشفير المفتاح العام بدلا من كلمة المرور.

ويسمح للخوادم بالتكامل مع أجهزة المصادقة القوية المدمجة الآن في أجهزة مثل "Hello" من ويندوز، أو "Touch ID" من أبل.

وكانت "تويتر" بدأت العمل بميزة "المصادقة الثنائية" منذ عام 2013، إلا أن الأمر كان يتطلب إضافة رقم الهاتف المستخدم إلى الحساب، بغرض استعادة كلمات المرور عن طريق رسالة نصية قصيرة في حال تم نسيانها أو فقدها، أو في حالة حاجة الموقع إلى التأكد من هوية صاحب الحساب، إذ يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه ويحتاج إلى استخدام البيانات الموجودة فيها حتى يتمكن من الدخول إلى حسابه مرة أخرى.